В квартире пропавших россиянок в Мюнхене нашли кровь

Ранее полиция ФРГ обнаружила в местном лесу грязезащитный коврик со следами крови пропавших.

В мюнхенской квартире пропавших в середине июля россиянок нашли кровь. Об этом сообщает издание Bild. Отмечается, что следы взлома отсутствуют.

Ранее полицейские Германии обнаружили в лесу Мюнхена грязезащитный коврик со следами крови пропавших. Его, а также ковёр из квартиры обнаружили недалеко от дороги в чаще.

Напомним, что Мария и Татьяна пропали в Мюнхене 13 июля. Россиянки отправились за покупками в торговый центр PEP, который расположен в восточном районе Нойперлах, и больше на связь с родными не выходили. По факту пропажи гражданок России было возбуждено уголовное дело. Ранее Лайф сообщал, что полиция арестовала главного подозреваемого по этому делу.