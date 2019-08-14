Орешкин усомнился, что выход США станет фатальным для ВТО

По его словам, заявления американского президента Дональда Трампа являются переговорными приёмами.

Возможность выхода США из Всемирной торговой организации (ВТО) не станет для неё фатальным, заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

— Для самой организации потеря одного крупного игрока всё-таки не является фатальной, — приводит ТАСС слова Орешкина.

По его словам, выход США из организации может подтолкнуть её к реформированию и совершенствованию правил в тех сферах, где переговоры сейчас "находятся в тупике".

Орешкин также отметил, что на данный момент не существует сопоставимой по эффективности глобальной альтернативы ВТО, поэтому покидать её нет смысла даже такому крупному игроку на международном рынке, как США.

Как отметил глава Минэкономразвития, заявления президента США Дональда Трампа о возможном выходе страны из ВТО являются не более чем переговорными приёмами, которые служат давлением на торговых партнёров.

— Если такого рода напоминания начинают раздаваться слишком часто, они становятся похожи на переговорные приёмы, призванные произвести впечатление на контрагентов по обсуждаемым торговым сделкам, — подчеркнул министр.

Американский лидер Дональд Трамп регулярно критикует ВТО и заявляет о несправедливом отношении к США. В августе прошлого года он уже грозил выходом из организации из-за того, что со страной якобы "плохо обращаются". Недавно президент снова пригрозил покинуть организацию, "если придётся".