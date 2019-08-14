Власти Польши намерены поднять цену на транзит газа из России в Европу

В стране не грозят перекрыть газопроводы, но хотят, чтобы транзит осуществлялся "на рыночных принципах".

Уполномоченный Правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский заявил, что страна собирается поднять цену на транзит российского газа. Власти Польши собираются пересмотреть нынешний контракт, действующий до 2022 года, сообщает РБК.

Через газовую инфраструктуру Польши перекачивается ежегодно 29 миллиардов кубометров газа из России. Доходы страны составляют 21 миллион злотых, или 5,4 миллиона долларов США.

— Это просто бизнес. Мы постараемся сделать так, чтобы это (транзит газа) не происходило бесплатно, как сейчас. 21 миллион злотых в год за эти миллиарды кубометров, прокачанных на 660 километров, — это ноль, — высказался Наимский.

Польша — один из самых активных покупателей российского газа в Восточной Европе. Однако страна начала строить трубопровод Baltic Pipe, по которому планируется прокачивать природный газ из Норвегии в Польшу. Его называют конкурентом "Северного потока — 2". В планах Польши построить Baltic Pipe к 1 октября 2022 года, тогда же закончится контракт с "Газпромом".