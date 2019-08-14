Кейт Бланшетт заявила, что уходит из кино

Такое заявление актриса сделала на премьере фильма "Куда ты пропала, Бернадетт?".

Голливудская актриса Кейт Бланшетт объявила, что собирается завершить кинокарьеру. Об этом сообщает издание Vulture.

Такое заявление актриса сделала на премьере фильма "Куда ты пропала, Бернадетт?" в Нью-Йорке. По её словам, ей "пора полностью остановиться" и зрители, увидев её последнюю работу, согласятся с ней.

— Я уверена, что зрители во всём мире, увидев этот фильм, скажут: "О да, пришло время ей остановиться", — отметила она.

Фильм "Куда ты пропала, Бернадетт?" сняли по одноимённому роману Марии Семпл. Бланшетт сыграла женщину-архитектора, которая находится в творческом кризисе и внезапно исчезает. На российские экраны лента выйдет 5 сентября 2019 года.

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