Клинцевич пояснил, чем могут грозить слова Меркель о вине России в распаде ДРСМД

Сенатор полагает, что своими высказываниями канцлер подрывает позитив, достигнутый в отношениях двух стран.

Недавнее заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что РФ якобы дала повод для окончания Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), может перечеркнуть значительную часть позитива, которого удалось достичь в российско-германских отношениях, написал член оборонного комитета Совфеда РФ Франц Клинцевич на своей странице в Facebook.

— Ангела Меркель своими заявлениями о причинах распада ДРСМД вполне может перечеркнуть значительную часть позитива, который достигнут в российско-германских отношениях за время её нахождения на посту федерального канцлера, а это почти 15 лет, — пишет парламентарий.

Клинцевич также выразил сожаление по поводу таких заявлений Меркель. По его словам, в конце концов победу одержали "интересы ложно понятной атлантической солидарности".

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с заявлением о том, что Россия якобы нарушила Договор о РСМД, тем самым подав повод для прекращения действия документа.

Напомним, в феврале США сообщили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в разработке ракет, которые якобы не соответствуют условиям документа. При этом американская сторона не предоставила никаких доказательств. В ответ на это президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД.