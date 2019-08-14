Актёр из США Эрик Робертс хочет получить гражданство России

Артист не единожды посещал Россию и признаётся, что ему очень нравится эта страна.

Голливудский актёр Эрик Робертс прибыл в Сочи на международный турнир по боевому самбо и рассказал, что хотел бы получить второе гражданство — российское. Об этом пишет РИА "Новости".

Робертс оказался почётным гостем десятого юбилейного международного турнира по профессиональному боевому самбо "Платформа S-70". Сам он является обладателем чёрного пояса по тхэквондо и всегда признаётся в своей любви к боевым искусствам.

— Я очень люблю боевые искусства, бойцов, и поэтому я приехал в Россию, чтобы посмотреть на прекрасный вечер поединков. <...> Я хочу получить второе гражданство, и оно будет российское! Никак не дождусь, когда получу гражданство РФ, — приводит агентство слова Робертса.

Актёр не единожды посещал Россию и признаётся, что ему очень нравится эта страна. Робертс сравнил Россию с Америкой, заявив, что оба этих государства "очень романтичные" и в каждой стране "своя прекрасная жизнь".

В 2002 году Эрик Робертс был почётным гостем кинофестиваля "Кинотавр", и ещё тогда ему очень понравился этот город, в который он решил однажды непременно вернуться.

О своём желании получить гражданство России Робертс говорит не впервые: так, он заявлял об этом ещё в прошлом году на презентации международного фестиваля мотивационного кино Bridge of Arts в Ростове-на-Дону.

Робертс снялся более чем в 70 сериалах и фильмах. Среди его звёздных ролей работы в картинах "В одну сторону", "Лучшие из лучших", "Аврора". В конце 80-х он даже номинировался на "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за роль в картине "Поезд-беглец".

Ранее гражданство РФ получили американский актёр и продюсер Стивен Сигал, американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон, сноубордист Вик Уайлд, южнокорейский конькобежец Виктор Ан, американский боксёр Рой Джонс — младший, французский актёр Жерар Депардье.