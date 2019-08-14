В Ленобласти водитель сбил пешеходов с маленькими детьми

Мужчина 1983 года рождения, который находился за рулём, был ранее лишён водительского удостоверения.

В посёлке Серебрянском Ленинградской области, предположительно, пьяный водитель наехал на пешеходов, в результате чего пострадали две женщины и двое детей.

Инцидент произошёл в посёлке Серебрянском в Лужском районе Ленинградской области на Совхозной улице. Мужчина 1983 года рождения, который находился за рулём, был лишён водительского удостоверения. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате происшествия пострадали две женщины 1981 и 1960 года рождения, а также двое маленьких детей — 2018 и 2019 года рождения.

При этом после инцидента водитель автомобиля не торопился покинуть место происшествия.

Ранее в Махачкале блогер насмерть сбил пешехода.