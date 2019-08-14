В США после курения вейпа госпитализированы более 20 человек

Что именно причинило ущерб здоровью граждан, сейчас выясняют специалисты, пока некоторые из пострадавших подключены к ИВЛ.

Не менее 22 человек попали в больницы в США из-за серьёзных проблем с дыханием, которые возникли после курения электронных сигарет. По данным NBC, двенадцать из них госпитализированы в Висконсине, шестеро — в Иллинойсе, а ещё четверо — в Миннесоте; большинство потерпевших — молодые люди и подростки.

— Все пациенты сообщили, что курили вейпы перед тем, как попали в больницу, но мы не знаем всех продуктов, которые они использовали, — сообщила представительница управления здравоохранения Висконсина Андреа Палм.

Что именно причинило ущерб здоровью граждан, сейчас выясняют специалисты. Часть пациентов объяснили, что использовали вейпы для курения смеси с никотином и тетрагидроканнабинолом — психоактивным ингредиентом марихуаны.

У четырёх госпитализированных подростков наблюдались признаки респираторной инфекции, похожей на пневмонию. Некоторым из них стало хуже, и их поместили в реанимацию или подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.