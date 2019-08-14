На Украине задержан замминистра по вопросам неподконтрольных территорий

Дело расследуется НАБУ вместе с представителями СБУ и Генеральной прокуратуры страны.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали замминистра по вопросам временно неподконтрольных территорий Украины Юрия Грымчака, а также его помощника. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

— Разоблачили и задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц, а также его помощника. Эти лица якобы за осуществление ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юрлица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 миллиона долларов, — говорится в сообщении, размещённом на странице НАБУ в Facebook.

В бюро уточнили, что дело расследуется вместе с представителями Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры страны.

Юрий Грымчак занимает на Украине должность замминистра по вопросам временно неподконтрольных территорий с марта 2017 года.