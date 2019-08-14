У вокалиста Prodigy Кита Флинта нашли долги на 7 млн фунтов стерлингов

Среди них были обязательства его сети пабов De Bohun Inns Limited в размере не менее полумиллиона фунтов.

У погибшего в марте вокалиста The Prodigy Кита Флинта нашли долги на 7,3 миллиона фунтов по различным кредитам и налоговым отчислениям, сообщает The Sun.

По информации издания, на момент гибели состояние Флинта оценивалось в 11,6 миллиона фунтов и сократилось до 4,3 миллиона и после погашения обязательств. Среди них, например, были долги его сети пабов De Bohun Inns Limited размером не менее полумиллиона фунтов.

Кроме того, за несколько дней до смерти певец выставил на продажу своё поместье в Данмоу в графстве Эссекс, которое оценивалось в полтора миллиона фунтов.

Напомним, вокалиста The Prodigy Кита Флинта нашли мёртвым в его собственном доме 4 марта. Незадолго до предполагаемого самоубийства он расстался с супругой, которую перед смертью умолял вернуться. При вскрытии в теле артиста было найдено большое количество алкоголя, кодеина и кокаина.