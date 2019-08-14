СМИ: Встреча СБ ООН по Кашмиру может пройти 15 или 16 августа по запросу Китая

Окончательное решение об организации заседания примет председатель, которым в августе является Польша.

Китай, как постоянный член Совета Безопасности ООН, поддержал запрос Пакистана о проведении встречи по ситуации вокруг бывшего штата Джамму и Кашмир. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст обращения.

Как следует из документа, Китай предложил обсудить данный вопрос в формате закрытых консультаций 15 или 16 августа.

— Китай просит Совет Безопасности провести закрытые консультации по повестке "Вопрос Индии и Пакистана" во второй половине дня 15 августа или утром 16 августа, а также пригласить для доклада Совбезу по ситуации представителя департамента по политическим вопросам и вопросам миростроительства и департамента миротворческих операций, — указывается в тексте.

Окончательное решение об организации заседания Совета Безопасности принимает председатель, которым в августе является Польша.

Напомним, конфликт Индии и Пакистана обострился в середине февраля после атаки террориста, который подорвал себя рядом с колонной полицейских в индийском штате Джамму и Кашмир. 45 человек погибли.