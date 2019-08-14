Уличный артист в Ялте сломал челюсть священнику на глазах у его сына

Мужчина был госпитализирован, врачи диагностировали у него закрытый перелом челюсти.

Клирик московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьине иерей Алексей Забелин во время прогулки по ялтинской набережной вместе с сыном был избит уличным артистом.

Как написал священнослужитель на своей странице в "Фейсбуке", ребёнок натёр ноги от ходьбы — и отец усадил его на свободное место на лавке, а когда подошёл человек в белом, оттолкнул мальчика и заявил, что общественная лавка занята, потому что у него "скоро шоу".

— От неожиданности я стал звать на помощь и полицию. Человек в белом ударил меня по лицу и в голову со словами "Закрой хлебало! Я тут местный, а ты вали отсюда" и нецензурной бранью он кинулся на моего сына, — написал Забелин.

Само собой, ответить обидчику кулаками батюшка не мог, но оттолкнуть агрессивного артиста от сына ему всё-таки пришлось. В это время прохожие таки вызвали полицию, "полиция инертна, и скорой, которую просил, нет" — посетовал он.

Мужчина был доставлен в больницу в Ливадии, у него диагностировали закрытый перелом челюсти. Полицейские приняли у него заявление, ожидается расследование.