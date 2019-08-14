Пьяный водитель вылетел с дороги в Краснодарском крае, его пассажиры погибли

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Фото: © L!FE

Сам виновник аварии, который сидел за рулём, отделался травмой ноги и шоковым состоянием.

В Славянском районе Краснодарского края у станицы Петровская автомобиль под управлением нетрезвого водителя вылетел в кювет, три человека погибли.

Как стало известно Лайфу, автомобиль "Додж" слетел с дороги и упал крышей вниз на дно двухметровой ямы с камышом.

<p>Фото: © L!FE</p>

Вытащить автомобиль удалось лишь при помощи крана. По предварительным данным, сам виновник аварии, сидевший за рулём, отделался травмой ноги и шоком, а трое сидевших в салоне пассажиров погибли.

<p>Фото: © L!FE</p>

<p>Фото: © L!FE</p>

Причины ДТП устанавливаются.

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