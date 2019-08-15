В Ростовской области спасли малыша, застрявшего головой между трубами — видео

В Волгодонском районе Ростовской области двухлетний ребёнок, играя во дворе дома, застрял головой между двумя стальными трубами. Чтобы освободить малыша из ловушки, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Как рассказали родственники ребёнка, сначала они пытались самостоятельно вызволить его при помощи нежной физической силы и растительного масла, которым, очевидно, смазывали трубы, однако смекалка оказалась бессильна — и они обратились за помощью к спасателям.

Прибывшие на место сотрудники дежурного караула 49-й пожарно-спасательной части были подготовлены лучше: у них в автомобиле имелся гидравлический инструмент, которым они без труда, но не без переживаний родственников раздвинули трубы, и малыш оказался на свободе. Сообщается, что медицинская помощь ему не потребовалась.