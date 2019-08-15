В Москве мужчина оставил дочь в машине и забыл, где припарковался

В Москве мужчина оставил машину с дочерью внутри, а потом, забыв, где её припарковал, сообщил об угоне, рассказал РИА "Новости" источник в правоохранительных органах.
— Поступило сообщение об угоне легкового автомобиля, внутри которого находится несовершеннолетняя девочка, — рассказал собеседник агентства.
По его данным, на место "угона" прибыли полицейские и только в ходе опроса выяснилось, что хозяин автомобиля просто забыл, что припарковал машину в другом месте.
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