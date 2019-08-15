Минимум трое полицейских ранены при стрельбе в Филадельфии

Major police response heading to 3700 N. 15th Street. Heading to scene now. @6abc pic.twitter.com/V3zJTPLcJ6— Bob Brooks (@BobBrooks6abc) August 14, 2019
Минимум три сотрудника полиции Филадельфии получили огнестрельные ранения в районе Филадельфии Ництаун-Тиога и доставлены в больницу. Об этом пишет CBS.
Офицеры были доставлены в университетскую больницу Темпл, их состояние неизвестно.
По данным местных СМИ, стрелок был один, его мотивы неизвестны. Подробности инцидента уточняются, на месте работает большое количество правоохранителей. Задержан ли стрелок, неизвестно.
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