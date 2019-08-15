Минимум трое полицейских ранены при стрельбе в Филадельфии

19

Подробности инцидента уточняются, на месте работает большое количество правоохранителей.

Минимум три сотрудника полиции Филадельфии получили огнестрельные ранения в районе Филадельфии Ництаун-Тиога и доставлены в больницу. Об этом пишет CBS.

Офицеры были доставлены в университетскую больницу Темпл, их состояние неизвестно.

<p>Фото © <a href="https://pittsburgh.cbslocal.com/2019/08/14/philadelphia-police-officers-shot/" target="_blank">CBS</a></p>

По данным местных СМИ, стрелок был один, его мотивы неизвестны. Подробности инцидента уточняются, на месте работает большое количество правоохранителей. Задержан ли стрелок, неизвестно.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×