Минимум трое полицейских ранены при стрельбе в Филадельфии

Подробности инцидента уточняются, на месте работает большое количество правоохранителей.

Major police response heading to 3700 N. 15th Street. Heading to scene now. @6abc pic.twitter.com/V3zJTPLcJ6 — Bob Brooks (@BobBrooks6abc) August 14, 2019

Минимум три сотрудника полиции Филадельфии получили огнестрельные ранения в районе Филадельфии Ництаун-Тиога и доставлены в больницу. Об этом пишет CBS.

Офицеры были доставлены в университетскую больницу Темпл, их состояние неизвестно.

По данным местных СМИ, стрелок был один, его мотивы неизвестны. Подробности инцидента уточняются, на месте работает большое количество правоохранителей. Задержан ли стрелок, неизвестно.