На Урале 19 тысяч человек остались без газа

Повреждение произошло на газопроводе высокого давления диаметром 57 миллиметров на Красноармейской улице.

В городе Полевской Свердловской области почти 20 тысяч человек остались без газоснабжения из-за повреждения газопровода, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Информация об инциденте появилась 14 августа в 16:40 (14:40 мск). Повреждение произошло на газопроводе высокого давления диаметром 57 миллиметров на Красноармейской улице.

По данным ведомства, угрозы для населения и окружающей среды нет. В результате происшествия без газа остались 116 многоквартирных жилых домов и 2626 частных жилых домов с населением 19 тысяч человек.

— Социально значимые объекты в зону отключения не попали, — говорится в сообщении.

На данный момент специалисты проводят аварийно-восстановительные работы. Ориентировочно газоснабжение восстановят в четверг, 15 августа, уточнили в ГУ МЧС.

Ранее в Саратове загорелась труба газопровода.