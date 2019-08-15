Кристина Агилера снова выпустит свой первый альбом в честь его 20-летия

Самые преданные фанаты смогут приобрести подарочные издания, в которые входят не только носители с музыкой.

Американская певица Кристина Агилера отметит 20-летний юбилей со дня выхода своего дебютного альбома и выпустит в продажу его ограниченную версию в трёх вариантах. Об этом она сообщила своим фанатам в "Твиттере".

Известно, что 23 августа станет доступна цифровая версия оригинального альбома, в которую также войдут редкие версии песен, ремиксы и даже а капелла. Кроме того, он будет доступен и на диске, кассете и виниловой пластинке, с прилагающимися сертификатами подлинности и автографом певицы.

Ну а самые преданные фанаты смогут приобрести подарочные издания, в которые входят не только носители с музыкой, но также футболка и сумка с принтом в виде оригинальной обложки альбома. Предзаказ на них открыт уже сейчас.

Дебютный альбом под названием Christina Aguilera увидел свет 24 августа 1999 года. Он восемь раз становился платиновым, был удостоен трёх номинаций "Грэмми" и победы в категории "Лучший новый артист", разойдясь по миру тиражом более 14 млн копий.