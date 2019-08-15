Любовь Соболь заявила, что прекратила голодовку

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, которую объявляла в знак протеста против отказа в регистрации. Об этом она написала в своём фейсбуке.

Голодовку Соболь, по её словам, якобы держала с 13 июля.

12 августа Троицкий суд Москвы оштрафовал Соболь, призывавшую к участию в несанкционированной акции в российской столице, на 300 тысяч рублей.

До этого она была оштрафована на 30 тысяч рублей за призывы к участию в несогласованной акции, а 3 августа — за повторное нарушение правил проведения митинга — на 300 тысяч рублей.

Актриса без "Оскара". Соболь "вспоминает" о голодовке только под камерами