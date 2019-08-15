Под Новгородом медики плыли на лодке к пациенту из-за размытых дорог

Сейчас больной находится в крайне тяжёлом состоянии в областной клинической больнице.

В Новгородской области в результате сильных ливней на прошлой неделе размыло участки дорог, из-за чего медикам пришлось добираться до пациента на лодке и на ней же доставлять его до реанимобиля, что заняло около двух часов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

— Когда выяснилось, что переправа размыта, фельдшер оперативно связалась с главврачом Марёвской ЦРБ, которая выехала на место. Вместе они добрались на гребной лодке до пациента, которому была оказана вся необходимая помощь. После этого на той же лодке его доставили к месту стоянки реанимобиля, и мужчина был направлен в Старорусскую ЦРБ. Всё это заняло около двух часов, — приводит агентство слова собеседницы.

По её словам, на данный момент пациент находится в крайне тяжёлом состоянии в Новгородской областной клинической больнице в Великом Новгороде. В это медучреждение его перевезли из Старорусской ЦРБ.

Представитель регионального правительства также рассказала, что у мужчины стоит диагноз "аневризма головного мозга".

В минувшую пятницу в результате сильных ливней приусадебные хозяйства четырёх районов на юго-востоке Новгородской области оказались подтопленными. Были размыты участки дорог, однако их основную часть восстановили в понедельник, 12 августа.

Ранее Лайф сообщал, что Хабаровскому краю может грозить новая волна паводков.