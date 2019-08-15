Задержан один из стрелявших по полицейским в Филадельфии

В Филадельфии задержан один из преступников, причастных к стрельбе по полицейским, сообщает Fox News.
По данным телеканала, второй злоумышленник находится на первом этаже жилого дома и отстреливается от правоохранителей. Число пострадавших полицейских возросло до пяти, причём один из них, по данным местных СМИ, серьёзно ранен в голову. Ещё один получил травмы, попав в ДТП по дороге на место событий.
Полиция вела в здании операцию по задержанию наркоторговцев.
Напомним, ранее американские СМИ сообщили о трёх раненых правоохранителях. Изначально говорилось только об одном стрелке.
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