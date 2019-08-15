Microsoft признала, что прослушивает разговоры пользователей

Американская компания Microsoft в обновлённой версии лицензионного соглашения признала, что её сотрудники прослушивают разговоры пользователей. Об этом сообщает журнал Vice.

— Обработка персональных данных <…> включает как автоматизированные, так и ручные методы обработки, — отмечается в статье.

Под ручными методами обработки подразумевается использование человеческих ресурсов при, например, расшифровке записей разговоров пользователей сервисов Microsoft Cortana и программы Skype Translator.

Поводом для подобных уточнений в лицензионном соглашении стала публикация в Motherboard о том, что американский IT-гигант использовал подрядчиков, которые слушали голосовые записи пользователей указанных сервисов, включая конфиденциальные и личные разговоры для "улучшения качества".

Как рассказал в интервью представитель Microsoft, компания решила внести "больше ясности" во взаимоотношения с клиентами и поэтому изменила лицензионное соглашение. Он также заявил, что, несмотря на допуск посторонних людей к разговорам, принимаются значительные меры для защиты конфиденциальности пользователей.

В публикации также отмечается, что Apple, Google и Facebook ранее также оказывались в сложной ситуации во взаимоотношениях со своими клиентами из-за использования людей для анализа разговоров в своих продуктах и впоследствии решили отказаться от этого.