В Подмосковье легковушка превратилась в груду металла в ДТП с фурой — видео

На данный момент движение по Ленинградскому шоссе между деревнями Елино и Чёрная Грязь затруднено.

В Подмосковье на Ленинградском шоссе в районе деревни Чёрная Грязь произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля, предположительно, погиб один из водителей.

От легкового автомобиля осталась лишь груда металла. По предварительной информации Лайфа, водитель легковушки скончался.

На данный момент движение по Ленинградскому шоссе между деревнями Елино и Чёрная Грязь частично затруднено.

Ранее в Краснодарском крае пьяный водитель вылетел с дороги, в результате чего его пассажиры погибли.