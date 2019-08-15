Орбиту МКС увеличат на 2,1 километра

Операция проводится для создания оптимальных баллистических условий для запуска и стыковки со станцией корабля "Союз МС-14".

Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) откорректируют дважды, таким образом увеличив её на 2,1 километра. Российские специалисты проведут соответствующие работы утром в четверг, 15 августа, рассказал РИА "Новости" представитель ЦНИИмаш, в структуру которого входит российский Центр управления полётами.

По словам собеседника агентства, первое включение двигательной установки запланировано на 08:53 мск и продлится 585 секунд. Второй раз двигательную установку включат в 11:53 мск, она проработает столько же. В результате средняя высота полёта станции увеличится на 2,1 километра и составит 415,5 километра.

При этом отмечается, что минимальная высота орбиты МКС после двух включений будет равна 415 километрам, а максимальная — 428,7 километра. Манёвр осуществят при помощи двигательной установки грузового "Прогресса МС-12", который сейчас пристыкован к станции.

Операцию проводят для того, чтобы создать оптимальные баллистические условия для запуска и стыковки со станцией корабля "Союз МС-14". Полёт пройдёт 22 августа с роботом Фёдором на борту.