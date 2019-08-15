В России появится свод правил для рестораторов

Требования, которые не будут приняты, должны быть исключены из всех подзаконных актов решением правительства.

В Министерстве экономического развития России разработали документ под названием "Белая книга", который, как заверяют в ведомстве, призван упростить жизнь российских рестораторов и объединить в себе все требования к заведениям общепита. Об этом сообщают "Известия".

— Документ представляет собой свод существующих обязательных требований к предприятиям общепита за исключением ненужных и абсурдных, — рассказал изданию глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

При этом он уточнил, что документ пока не имеет окончательной формы и будет дорабатываться с учётом замечаний бизнеса и контрольно-надзорными органами.

Однако те требования, которые в него войдут, станут обязательными к исполнению, а все остальные правила, которые не войдут в "Белую книгу", должны быть исключены из всех подзаконных актов решением правительства. По сути, он будет представлять собой альтернативу существующим ныне СанПиН.

Впрочем, как рассказали изданию эксперты, новый документ будет полезен скорее начинающим рестораторам, чтобы дать представление о том, какую административную нагрузку им придётся нести.