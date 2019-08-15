Биржи США снизились на 3% из-за опасений инвесторов о рецессии

Американские фондовые индексы на торгах 14 августа снизились на 3 процента на фоне опасений инвесторов о вероятной рецессии из-за падения доходности десятилетних гособлигаций США. Об этом пишет Marketwatch.

Так, индекс Доу — Джонса снизился на 3,05 процента, до 25479,42 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,03 процента, до 7773,94 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 2,93 процента, до 2840,60 пункта.

Эксперты указывают, что "перевёрнутая" кривая доходности зачастую является сигналом рецессии и говорит об ожидании инвесторами серьёзного замедления или сокращения экономического роста в ближайшем будущем.