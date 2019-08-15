У берегов Мексики зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8

У берегов Мексики в Тихом океане произошло сильное землетрясение в среду, 14 августа, сообщает Национальная сейсмологическая служба страны.
По её информации, в 275 километрах от города Кабо-Сан-Лукас в штате Южная Нижняя Калифорния зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,8. Глубина очага составила 10 километров.
Сведений о возможных разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.
Ранее у берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6.
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