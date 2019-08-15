Болтон обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия у США

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе интервью радиостанции The Voice of America обвинил Россию в краже технологий у Соединённых Штатов, в том числе связанных с созданием гиперзвукового оружия.

— Хотя экономика России сравнима по масштабам с экономикой Нидерландов, РФ тратит достаточно средств на оборону, чтобы разрабатывать новые гиперзвуковые крылатые ракеты, в большой степени украденные из технологий США, — сказал он.

Он отмечает, что подобные возможности российской оборонной промышленности и вероятность того, что другие страны также получат подобные технологии, вызывают обеспокоенность США.

О каких именно разработках говорит помощник президента США, он не уточняет.