Первый самолёт с электромотором экстренно приземлился на озеро в Норвегии

Полёт осуществлялся в рамках проекта Avinor по электризации авиации страны к 2040 году.

Двухместному самолёту с электромотором модели Alpha Electro пришлось совершить вынужденную посадку на озеро у города Арендал в южной части Норвегии в среду, 14 августа, сообщило агентство Reuters.

Самолёт произвело словенское предприятие Pipistrel, которое принадлежит норвежской компании — оператору аэропортов Avinor. За штурвалом находился глава оператора Дак Фальк-Петерсен, на пассажирском месте была чиновница из правительства Норвегии. Они не пострадали, причина аварийной посадки пока не известна.

— Я вызвал помощь и стал искать место для приземления. Это [происшествие] плохо повлияет на нашу работу, — заявил Фальк-Петерсен, однако не пояснил, с какими именно проблемами он столкнулся в ходе полёта.

Полёт совершали в рамках проекта Avinor по электризации авиации Норвегии к 2040 году, но теперь ожидается, что из-за аварийной посадки возникнут задержки в выполнении плана. В июле самолёт Pipistrel Alpha Electro успешно испытали в Финляндии.