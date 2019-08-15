Трамп обратился к Си Цзиньпину через Twitter по поводу протестов в Гонконге

Президент США Дональд Трамп продолжает пытаться решать международные проблемы при помощи социальных сетей. В этот раз американский лидер обратился к председателю КНР Си Цзиньпину и выразил уверенность, что тот сможет разрешить ситуацию в Гонконге "быстро и гуманно".

— Он прекрасный лидер, который уважает свой народ. Он также хороший человек в "жёстких делах". Нет сомнений, если президент Си хочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, он может сделать это, — написал Трамп.

В конце сообщения американский президент добавил: "Личная встреча?". Однако что именно имел в виду, он не уточнил. Примечательно, что в Китае многие американские сервисы, например Facebook, YouTube, Instagram, Google, да и собственно Twitter, официально не функционируют, и Трамп, скорее всего, об этом знает.

Поводом для обращения Трампа послужили беспорядки, которые не утихают на улицах Гонконга уже несколько недель подряд. Их причиной стало решение властей принять поправку к закону об экстрадиции.

5 августа из-за демонстраций в городе случился транспортный коллапс: было заблокировано несколько дорог, а также нарушена работа метрополитена и аэропорта, что переросло в столкновения с полицией. Глава Администрации Гонконга осудила агрессию демонстрантов, которые угрожают процветанию и стабильности района.