СМИ: В особняке Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье и туфлях

Портрет экс-президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях нашли в манхэттенском особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает Daily Mail.
На картине Клинтон позирует в Овальном кабинете в красных туфлях и синем платье, похожее на то, в котором Хиллари Клинтон была на церемонии вручения награды Кеннеди-центра. Экс-лидер США улыбается, сидя в кресле.
Картину написала художница Петрина Райан-Клейд. Подлинность портрета пока не подтверждена.
— Это был абсолютно Билл Клинтон. Это было шокирующе — это точно было его изображение. Это была очень провокационная, сексуальная картина. На нем были каблуки, синее платье, а его руки были в странной позе, — рассказала собеседница издания.
В конце июля Джеффри Эпштейн был найден в тюремной камере без сознания. По предположению некоторых источников, он пытался покончить с собой или сымитировать. А в начале августа его нашли мёртвым в своей камере, дело о его гибели расследует ФБР, которое недавно провело обыски на острове бизнесмена.
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