Военный самолёт Аргентины экстренно приземлился в Антарктиде

Самолёт Вооружённых сил Аргентины Twin Otter DH6 совершил экстренную посадку на острове Джеймса Росса в Антарктиде. Об этом сообщает Infobae.

По информации издания, инцидент произошёл около полудня, самолёт с девятью членами экипажа на борту выполнял "обычные задачи", когда угодил в снежный шторм, из-за чего пилот принял решение экстренно приземлиться.

С помощью чилийских специалистов весь экипаж был доставлен на аргентинскую антарктическую базу Марамбио, а к месту посадки был направлен транспортный самолёт ВВС Аргентины Hércules C-130 с медиками на борту, а также техническими специалистами и вертолётом Bell 212 для проведения расследования.