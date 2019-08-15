Росстат назвал число 17-летних россиянок, родивших в 2018 году пятого ребёнка

По мнению экспертов ведомства, обычно всё зависит от того, в какой среде живёт и воспитывается девочка.

В России в прошлом году появилось на свет пять детей, которые стали пятыми по счёту у матерей в возрасте 17 лет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на отчёт Росстата.

По словам директора Института демографии Высшей школы экономики Анатолия Вишневского, в некоторых регионах России такое считается нормальным.

Согласно информации ведомства, также в 2018 году четыре 12-летние девочки стали матерями, 13-летние родили 34 ребёнка, а 190 14-летних девушек родили впервые и ещё четыре в этом возрасте уже второго.

15-летние девушки в 2018 году родили 919 детей, из них 22 — уже по второму. Мамы в возрасте 16 лет родили 2925 младенцев, 165 из которых оказались вторыми, девять — третьими и ещё двое — четвёртыми по счёту.

Как отметил Вишневский, в России есть определённые регионы, в которых подобная ситуация считается вполне нормальной. При этом он не стал исключать и "криминальные случаи", однако со ссылкой на статистику отметил, что они единичны.

Эксперт указал, что "считается, что репродуктивный возраст начинается с 15 лет, но и в данном возрасте, как правило, никто не рожает, но всё же это бывает".

— Всё зависит от того, в какой среде девочка живёт, как родители относятся, вы не можете запретить, да и не надо запрещать родить, нельзя также запретить сделать аборт — это вопрос выбора семьи и самой девочки, — резюмировал Вишневский.

Возраст сексуального согласия в РФ составляет 16 лет. За половой акт человека, достигшего 18 лет, с человеком, не достигшим 16-летнего возраста, в стране есть уголовная ответственность.