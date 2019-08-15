Актёр Эрик Робертс привёз Путину "спортивный Оскар"

Голливудский актёр Эрик Робертс подарил президенту России Владимиру Путину приз "спортивный Оскар" на международном турнире по боевому самбо "Платформа S-70" в Сочи, сообщает РИА "Новости".

— Надеюсь, эти подарки будут переданы президенту России Владимиру Путину — приз от мирового "спортивного Оскара", — обратился Робертс со сцены на церемонии награждения.

Актёр Эрик Робертс стал почётным гостем 10-го юбилейного международного турнира по профессиональному боевому самбо "Платформа S-70" в Сочи. Он обладает чёрным поясом по тхэквондо и не скрывает свою большую любовь к боевым искусствам.

Ранее актёр Эрик Робертс заявил, что хочет получить российское гражданство. По словам голивудской звезды, он неоднократно приезжал в Россию и признавался, что очень проникся страной.