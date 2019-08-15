Актёр Валентин Воронин скончался в Екатеринбурге

Прощание с известным артистом состоится 16 августа на сцене Свердловского театра драмы.

Советский и российский актёр кино и театра Валентин Воронин скончался 14 августа на 79-м году жизни, говорится на сайте Свердловского государственного академического театра драмы.

— Коллектив театра выражает искренние соболезнования семье, родным, близким, друзьям и почитателям таланта Валентина Александровича Воронина, прощание с которым пройдёт 16 августа на сцене Свердловского театра драмы. О времени начала церемонии будет объявлено дополнительно, — уточняется в сообщении.

Воронин родился в Оренбургской области в 1940 году. Работал в Свердловском академическом театре драмы с 1967 года, в 1982-м получил звание народного артиста РСФСР. Он являлся номинантом национальной премии "Золотая маска" за лучшую мужскую роль в драмтеатре, удостоен знаков "За заслуги перед Екатеринбургом" и "За заслуги перед Свердловской областью" III степени. Работал над спектаклями "Дети солнца", "Варшавская мелодия" и другими, снимался в фильмах "Валькины паруса", "Тем, кто остаётся жить" и "Журавлиная песнь".