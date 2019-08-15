В России хотят ужесточить правила проведения техосмотра

Новые правила осмотра устройств уже разработаны Сколковским институтом науки и технологий.

В России автодилеров, операторов техосмотра и перевозчиков хотят обязать проверять работоспособность установленных на автомобилях устройств для вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, рассказали РИА "Новости" в пресс-службе Национальной технологической инициативы "Автонет".

— Мы начали работать над подготовкой распоряжения правительства, чтобы ввести обязательную проверку работоспособности устройств вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, уже установленных на автомобилях, — рассказали в пресс-службе.

Таким образом планируется повысить надёжность системы работы экстренного реагирования.

В НТИ "Автонет" считают, что такую проверку необходимо закрепить на законодательном уровне. Процедура осмотра устройств уже разработана Сколковским институтом науки и технологий.

— Недостаточная компетенция, а зачастую и недобросовестность автодилеров приводит к тому, что покупатель получает машину с неработающим устройством вызова экстренных оперативных служб, — пояснили в пресс-службе.

В "Автонете" добавили, что работоспособность "тревожных кнопок" своевременно обеспечит подачу сигнала экстренным службам, которые смогут помочь пострадавшим. Рекомендуется проводить проверку при плановом ТО и предпродажной подготовке авто.

Напомним, с 1 января 2017 года в России вступило в силу требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых транспортных средств, которые впервые выпускают в обращение, системами вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.