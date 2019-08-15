В Минобрнауки объяснили приказ о международном сотрудничестве

Рекомендации в документе нацелены на учёт показателей роста международных связей, в том числе и в рамках реализации нацпроекта.

Приказ Министерства науки и высшего образования России, вводящий новые требования к международному сотрудничеству для российских учёных, носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику, пояснили ТАСС в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.

— Направленный документ носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику, тенденции и подходы при осуществлении взаимодействия с госорганами иностранных государств, международными и иностранными организациями, — рассказали в министерстве.

Такие рекомендации нацелены на учёт показателей роста международных связей, в том числе и в рамках реализации нацпроекта "Наука", а не на то, чтобы контролировать организации, добавили в Минобрнауки.

В пресс-службе также рассказали, что учёные и специалисты из России сталкиваются с некоторыми ограничениями и ужесточением при посещении организаций и ведомств за рубежом.

Ранее в Кремле призвали российских учёных соблюдать бдительность при общении с иностранцами.