Стрелявший по полицейским в Филадельфии вёл трансляцию в "Фейсбуке"

Генконсульство России в Нью-Йорке не располагает данными о том, что в результате стрельбы могли пострадать россияне.

Человек, который 14 августа открыл огонь по полицейским в северной части американского города Филадельфия, снимал всё на видео и транслировал запись в "Фейсбуке". Об этом пишет Philadelphia Inquirer со ссылкой на полицию.

По данным газеты, трансляция велась в прямом эфире. Сейчас она прекращена.

Напомним, шестеро стражей порядка получили огнестрельные ранения. Ещё несколько правоохранителей получили иные травмы. Всем им оказывают медпомощь, угрозы их жизни сейчас нет. Об инциденте уже известили американского лидера Дональда Трампа.

Стрельба из здания в северной части города длится примерно с 16:30 (23:30 мск), куда полицейские изначально прибыли, чтобы провести обыск в рамках расследования дела о хранении наркотиков. Стражи порядка ведут переговоры с забаррикадировавшимся в доме стрелком, пытаясь убедить его сдаться, однако он отказывается. Не возымели действия и попытки повлиять на злоумышленника через родственников.

Ситуация осложнена тем, что стрелявший может держать в заложниках гражданских или двух сотрудников полиции, которые не могут покинуть указанный дом.

Генконсульство России в Нью-Йорке не располагает данными о том, что в результате стрельбы в Филадельфии могли пострадать россияне, пишет ТАСС.

— На данный момент у нас нет информации о том, что кто-то из граждан России мог пострадать в результате стрельбы в Филадельфии, — приводит агентство комментарий российского диппредставительства.

Ранее около места ЧП был задержан ещё один мужчина. Полиция также называет его подозреваемым.