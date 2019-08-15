В Приморье впервые зафиксировали появление нового вида оленей

Учёным предстоит выяснить распространение вида, причины этого явления и взаимоотношения "переселенцев" с уже проживающими на этих территориях животными.

На юге Приморья впервые зафиксирован новый для российской фауны вид животных — водяной олень. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка "Земля леопарда".

— Фотоловушки зарегистрировали водяного оленя (Hydropotes inermis). Этот вид впервые отмечен для фауны России и в границах бывшего СССР. Если общий список фауны млекопитающих России включал 326 видов, то водяной олень войдёт 327-м видом, — говорится в сообщении.

Отмечается, что обнаружение нового вида на территории России стало первым подобным событием в XXI веке. Это могло произойти ещё раньше, поскольку о встрече с новым видом в 2015 году специалистам рассказывали пограничники, однако ранее этому не было никаких объективных подтверждений.

Версия о естественном расселении этого вида оленей на север подтвердилась после поездки российских специалистов в соседнюю провинцию Цзилинь, где замдиректора Хуньчуньского заповедника Гао Дабин предоставил фотографии, на которых были изображены сбитые машинами необычные клыкастые самцы у границы Китая и КНДР.

Теперь учёным предстоит выяснить распространение вида, причины этого явления, места обитания, а также его взаимоотношения с уже проживающими на этих территориях пятнистыми оленями и пятнистыми косулями.