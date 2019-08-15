В России могут запретить экспорт леса в Китай

Глава Минприроды предложил Пекину вместе с РФ построить селекционно-семеноводческие комплексы на её территории и высаживать лесопосадочный материал.

Россия может полностью запретить экспортировать лес в Китай в случае, если Пекин не начнёт участвовать в решении проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин в интервью газете "Ведомости".

По словам министра, с коллегами из Китая ведут серьёзную работу, он также лично попросил их правоохранительные органы участвовать в решении проблемы "чёрных лесорубов".

— Китай должен чётко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью. Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим, — сказал он.

Кобылкин подчеркнул, что предложил Китаю вместе с Россией на её территории возвести селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал.

Кроме того, он рассказал, что Минприроды разрабатывает масштабную программу, которую обсудят с председателем правительства. По мнению министра, также следует значительно увеличить число метеостанций.

— Нужно сделать максимальное прогнозирование и предупреждение, подключить науку, использовать малую авиацию, дистанционное наблюдение — квадрокоптеры, — добавил Кобылкин.

Ранее из-за незаконной вырубки лесов президент России Владимир Путин поручил усилить контроль за лесопользованием.