Убивший 51 человека в Крайстчерче просит о переносе дела в другой город

Защита австралийца Брентона Тарранта, обвиняемого в Новой Зеландии в нападении на мечети в городе Крайстчерч, в результате которых погиб 51 человек, обратилась к суду с просьбой перенести слушания в другой город. Об этом сообщает The New Zealand Herald.

По информации журналистов, адвокаты Тарранта передали соответствующее ходатайство в суд, и тот его принял, однако никакого решения не вынес. Судья Кэмерон Мандер заявил, что вопрос будет рассмотрен 3 октября.

Отмечается, что сам обвиняемый на заседании не присутствовал, поскольку оно носило технический характер.

15 марта вооружённые люди ворвались в мечеть в новозеландском городе Крайстчерч и открыли стрельбу. Свои действия они транслировали в Интернете. Вскоре был задержан главный подозреваемый — 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант.