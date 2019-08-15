Число россиян с синдромом Дауна за пять лет выросло почти на треть

Больше всего таких пациентов живёт в Ингушетии, на Алтае и в Костромской области, меньше всего — в Челябинской и Пензенской областях.

Число людей с диагностированным синдромом Дауна выросло примерно на 30% за последние пять лет, сейчас таких пациентов в РФ около 19 тысяч. Об этом говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.

В 2013 году было зарегистрировано 13,7 тысячи пациентов с синдромом Дауна, к прошлому же году эта цифра увеличилась до 18 757 человек, пишет РИА "Новости".

Больше всего таких пациентов живёт в Ингушетии, на Алтае и в Костромской области, а меньше всего — в Челябинской и Пензенской областях, а также в Приморском крае, следует из справочника.

Синдром Дауна является генетическим заболеванием. Его впервые описал британский врач Джон Лэнгдон Даун в 1866 году. Болезнь появляется в результате аномалии, когда в организме человека есть дополнительная хромосома.

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