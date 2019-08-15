СМИ КНДР рассказали об обмене поздравлениями Путина и Ким Чен Ына

15 августа 1945 года СССР освободил полуостров от японского колониального господства.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин обменялись поздравительными посланиями, приуроченными к 74-й годовщине освобождения Кореи советскими воинами. Они были опубликованы в северокорейской газете Rodong Sinmun.

Российский президент выразил уверенность в том, что достигнутые в ходе встречи во Владивостоке договорённости послужат укреплению двустороннего сотрудничества и обеспечению стабильности и безопасности на Корейском полуострове.

Ким Чен Ын со своей стороны отметил продолжающуюся на "протяжении веков" дружбу двух народов и выразил уверенность в том, что отношения между странами "будут бесконечно расширяться и развиваться в разных областях".

Советская армия освободила Корею от японского господства 15 августа 1945 года. В настоящее время этот праздник называется Днём освобождения, или Днём независимости. Он ежегодно отмечается в Северной и Южной Корее и имеет статус государственного.