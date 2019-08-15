Восьмилетний мальчик погиб в ДТП в Приморье

Авария произошла в тёмное время суток на неосвещённом участке, шёл дождь, асфальт был мокрым.

Восьмилетний ребёнок погиб, ещё один несовершеннолетний и водитель оказались в реанимации в Приморье из-за выезда иномарки на встречку и столкновения с двумя машинами, информирует пресс-служба краевого УМВД РФ.

— По предварительным данным, 36-летняя женщина — водитель Toyota Corolla — двигалась со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. По неустановленной пока причине женщина совершила выезд на полосу встречного движения, где её автомобиль столкнулся с Toyota Hiace. Затем Corolla продолжила движение и совершила столкновение с грузовиком КамАЗ, двигавшимся также во встречном направлении, — уточняется в сообщении на сайте ведомства.

В результате аварии погиб мальчик, который ехал в Corolla. Он сидел на заднем пассажирском сиденье и был пристёгнут штатным ремнём безопасности. Водитель и второй юный пассажир иномарки доставлены в реанимационное отделение.

Отмечается, что стаж водителя Corolla составлял два года, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2019 году женщина не привлекалась.

ДТП произошло в тёмное время суток на неосвещённом участке, шёл дождь, асфальт был мокрым.