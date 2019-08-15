В Филадельфии освободили заложников из дома, где забаррикадировался стрелок

Сотрудники полиции переговорили с ним и пытались убедить сдаться, однако он отказывается.

Сотрудники полиции Филадельфии, штат Пенсильвания, эвакуировали всех заложников из дома, где забаррикадировался открывший по правоохранителям огонь человек. Об этом заявил на пресс-конференции шеф полиции города Ричард Росс, трансляцию вёл телеканал CNN.

Как рассказал Росс, спецназу удалось "благополучно вывести наружу двух стражей порядка, которые оказались в ловушке на верхнем этаже, а также ещё трёх узников". По его словам, сейчас ситуация изменилась и власти больше не рассматривают происшествие как "захват заложников".

#Philadelphia Active Shooting

• 6 officers injured, non life threatening • Suspect live streaming on facebook • 2 officers pinned down in the house with two detained suspects #PhiladelphiaShooter #PhiladelphiaShooting #activeshooter #NorthPhilly #BlueLivesMatter

#Philly pic.twitter.com/hTu6IDFnXB — Feliz Karen News (@felizkrennews) August 15, 2019

Кроме того, сотрудники полиции смогли переговорить со стрелком, его пытались убедить сдаться, однако он отказывается. Росс также предположил, что стрелок получил ранения. Также он "уже в течение некоторого времени" не открывал огонь.

— Мы рассчитываем, что он начал понимать, что в его интересах выйти и сдаться. Мы не знаем, будет ли именно так, — сказал шеф полиции.

По данным телеканала, стрелок уже ранее привлекался к уголовной ответственности.

Напомним, в американской Филадельфии неизвестный открыл огонь по сотрудникам полиции, предположительно, во время проведения операции по задержанию наркоторговцев. По последним данным, от огнестрела пострадало шесть полицейских. При этом злоумышленник вёл видеотрансляцию во время перестрелки.