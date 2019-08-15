Пассажирский самолёт совершил жёсткую посадку на поле в Подмосковье

1599

Фото © Flickr / Dean Morley

Пассажирский самолёт А-321 совершил жёсткую посадку на поле в Раменском районе Подмосковья. Об этом пишет ТАСС.

По данным СМИ, пассажиров авиалайнера эвакуируют, на месте работают экстренные службы.

Данные о пострадавших уточняются.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×