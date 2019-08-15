Девочка погибла при камнепаде в американском парке

Её не смогли госпитализировать на вертолёте из-за тяжёлого состояния, она скончалась в машине скорой помощи.

В национальном парке "Глейшер" американского штата Юта в результате горного обвала погибла 14-летняя девочка, ещё четыре человека пострадали, сообщает телеканал NBC.

По информации телеканала, обвал пришёлся на автомобиль, в котором находились двое взрослых и три ребёнка. Наибольший удар пришёлся на 14-летнюю девочку, она скончалась от полученных травм.

Медики не смогли госпитализировать девочку на вертолёте из-за тяжёлого состояния, она скончалась в машине скорой помощи.

По оценкам администрации парка, диаметр упавших на машину камней составлял приблизительно 30 сантиметров. Кроме того, представители Глейшера рассказали, что это первый случай гибели ребёнка от камнепада с 1996 года.

Ранее сообщалось, что в Китае произошёл горный обвал, в результате которого погибло четыре человека.