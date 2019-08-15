За сутки в России потушили более десяти тысяч гектаров лесных пожаров

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Фото © Pixabay

За минувшие сутки на территории России ликвидировано 46 лесных пожаров общей площадью более 10 538 гектаров. Об этом сообщает РИА "Новости".

Наибольшая площадь пожаров, по которым проводились работы по тушению, зафиксирована в Красноярском крае — 132 199 гектаров — и Иркутской области — 115 633 гектара.

Всего же по состоянию на 00:00 15 августа в России было зафиксировано 157 лесных пожаров на площади 258 432 гектара.

Ранее Лайф сообщал о ликвидации лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края.

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