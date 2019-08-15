Лайф публикует кадры с места жёсткой посадки пассажирского самолёта в поле

В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места жёсткой посадки пассажирского самолёта Airbus A321 после столкновения с птицей.
Судя по кадрам, пожар, произошедший в двигателе, потушен, а пассажиры эвакуированы.
Как сообщили Лайфу источники в экстренных службах, Airbus A321 "Уральских авиалиний" рейсом Москва — Симферополь совершил экстренную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского района, по предварительным данным, в результате задымления правого двигателя. На борту его было 226 пассажиров, включая 6 детей, и 7 членов экипажа.
Напомним, Airbus A321 сел в поле в Подмосковье.
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