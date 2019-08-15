В Тюмени задержали жителя Приморья, перевозившего восемь килограммов наркотиков

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Тюменские полицейские задержали на трассе Екатеринбург — Тюмень жителя Приморского края, при осмотре автомобиля которого было обнаружено восемь килограммов синтетических наркотиков. Об этом сообщает УМВД РФ по региону.

— В ходе проверки в тайниках, оборудованных в транспортном средстве, сотрудники обнаружили два ведра шпаклёвки, в них находились пакетики с порошкообразным веществом белого цвета, — говорится в сообщении.

Проведённая экспертиза установила, что найденное вещество является синтетическим наркотиком, который мужчина забрал из специального тайника и должен был доставить в другие регионы для дальнейшей продажи.

Против него возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере, полицейские устанавливают цепь наркотрафика.